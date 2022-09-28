В Ярославской области для ошибочно мобилизованных создали чат-бот

Для ярославцев, считающих, что их мобилизовали ошибочно, начал работать чат-бот в Telegram Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославской области создан чат-бот в Telegram, где принимают обращения от ошибочно мобилизованных ярославцев или их родственников.

- Говорил ранее и повторю сейчас – ошибок в процессе призыва быть не должно. Чат-бот запущен и принимает только реальные обращения, - сказал губернатор региона Михаил Евраев.

Обратившемуся за помощью в одном сообщении нужно ответить на несколько вопросов:

- мобилизовали лично вас или вашего знакомого (кем он вам приходится);

- полное ФИО того, кто обращается, и мобилизованного (если вы обращаетесь от третьего лица);

- указать возраст мобилизованного;

- город;

- проходил ли службу;

- почему, по вашему мнению, вы или ваш родственник не должен был быть мобилизован;

- контактный телефон для связи.

В чате не отвечают на вопросы, а лишь передают информацию компетентным органам для дальнейшего решения вопроса.

Также в Ярославской области работает «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации. Обратиться можно по номеру 122.

Также на базе регионального ОНФ открыли центры содействия ошибочно призванным на службу. Обращения принимают по адресу: Ярославль, улица Свободы, 87А, офис 105. Также сообщение можно направить по электронке: 76region@onf.ru.