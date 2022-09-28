Житель Ярославской области подозревается в незаконной вырубке леса на 640 тысяч рублей

Дерево он планировал дальше продавать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В лесу деревни Василево Ярославской области сотрудники лесничества обнаружили, что кто-то незаконно вырубает деревья – березу, ель, ольху. Сумма ущерба составила более 644 тысяч рублей.

Сотрудники полиции Угличского района установили подозреваемого. Им оказался 62-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

- Подозреваемым даны признательные показания. Установлено, что осуществил рубку деревьев для продажи. Полицией по Угличскому району возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.