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Общество27 сентября 2022 14:23

В Ярославской области двум пригородным поездам продлили дни курсирования

На 1 и 2 октября текущего года
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области двум пригородным поездам продлили дни курсирования

В Ярославской области двум пригородным поездам продлили дни курсирования

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области двум пригородным поездам №6443 Вологда 1 – Данилов и №6444 Данилов – Вологда 1 – продлены дни курсирования на 1 и 2 октября текущего года.

- Поезда продолжат перевозить пассажиров по действующему расписанию: отправлением со станции Вологда 1 в 8:43, прибытием на станцию Данилов в 11:34; в обратный путь отправлением в 17:11 и прибытием в 20:01, - сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.