Все желающие могли проголосовать в любой из пяти дней Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославской области завершились референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Сегодня, 27 сентября, в последний день голосования, участки работали до 16 часов. С 23 по 26 сентября они были открыты с 10 до 18 часов.

Проголосовать могли все беженцы, которые до того, как переехать в РФ, проживали в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

- Люди были рады этому событию, все с удовольствием приходили, голосовали с надеждой на будущее, на то, что все изменится к лучшему, - рассказала председатель иностранной избирательной комиссии ЛНР Татьяна Оноприенко. – Приходили и семьями, и с детьми.

Много народу наблюдалось во второй и третий дни голосования. Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Также председатель комиссии добавила, что возраст голосовавших был абсолютно разный – от молодежи до людей преклонных лет. Самое больше количество народу наблюдалось во второй и третий дни голосования.

Помимо избирательных участков, проголосовать все желающие могли и у себя дома. Сотрудники комиссии сами приходили к тем, кто по состоянию здоровья или же по другим уважительным причинам не мог сделать этого на избирательном участке.