Правительство Ярославской области: почти миллиард рублей пойдет на повышение зарплат работников бюджетной сферы

Депутаты Ярославской областной Думы поддержали поправки в бюджет региона на 2022 год и двухлетний плановый период Фото: Полина Вачнадзе

Депутаты Ярославской областной Думы поддержали поправки в бюджет региона на 2022 год и двухлетний плановый период.

В этом году 962 миллиона рублей уже в этом году будут направлены на повышение зарплат бюджетникам: медикам, педагогам, соцработникам и работникам отрасли культуры.

640 миллионов будут дополнительно выделены на оборудование и ремонт поликлиник и больниц. 315 миллионов – на закупку оборудования, мебели и техники в хирургический комплекс онкологической клиники, 170 миллионов – на новую детскую поликлинику на улице Попова в Ярославле.

За 250 миллионов рублей планируют приобрести имущественный комплекс АО «Завод ЛИТ», чтобы потом на его площадях разместить Переславский музей-заповедник.

79 миллионов из регионального бюджета пойдут на нужды обманутых дольщиков, 146 миллионов – на рекультивацию полигона ТБК в Переславле.

Как уточнили в правительстве Ярославской области, доходы бюджета на текущий год увеличиваются на 5 миллиардов 383 миллиона рублей и составят 106 миллиардов 271 миллион. Планируются расходы в 110 миллиардов 221 миллион рублей.