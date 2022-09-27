В Рыбинске откроется «прямая линия» по вопросам поддержки пожилых горожан

В Рыбинске в рамках Международного дня пожилых людей с 30 сентября будет работать «прямая линия». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рыбинске в рамках Международного дня пожилых людей с 30 сентября будет работать «прямая линия». Специалисты различных ведомств ответят на вопросы, касающиеся медицинской и социальной помощи.

30 сентября с 14:00 до 16:00 вопросы по пенсионному обеспечению ответит заместитель начальника управления организации работы клиентских служб отделения Пенсионного Фонда РФ по Ярославской области Галина Ивановна Голубева. Позвонить ей можно по телефону 8(4855)29-75-01.

3 октября с 14:00 до 16:00 по телефону 8(4855)28-24-67 свои вопросы, касающиеся здравоохранения, можно задать главному эксперту комитета по организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи департамента здравоохранения Ярославской области Ирине Леонидовне Барышевой.

4 октября с 14:00 до 16:00 по телефону 8(4855) 28-17-62 на вопросы, связанные с социальным обеспечением, ответит директор департамента по социальной поддержке Галина Алексеевна Саукова.

5 октября с 14:00 до 16:00 по телефону +7(4855) 21-52-58 вопросы будет принимать директор МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения» Андрей Юрьевич Глебов.

6 октября с 14:00 до 16:00 по телефону +7(4855) 28-30-59 на вопросы жителей Рыбинска ответит директора МУ «Центр социальных выплат» Владимир Борисович Куликов.