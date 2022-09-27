В Ярославской области разыскали 12 беглых осужденных

УФСИН по Ярославской области совместно с полицией и Росгвардией провели операцию «Розыск» Фото: Олег ЗОЛОТО

УФСИН по Ярославской области совместно с полицией и Росгвардией провели операцию «Розыск». В регионе устанавливали местонахождение осужденных, которые после вынесения приговоров не явились в колонии-поселения или скрылись от органов дознания и суда.

- Было проверено коло 100 адресов, установлено местонахождение 12 осужденных. Пятеро из них не прибыли за предписанием для направления в колонию-поселение, шестеро скрылись от контроля инспекции. Также найден один осужденный, приговор в отношении которого выносился в его отсутствие, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.

Один из найденных преступников был осужден на 3,2 года в 2021 году. За то время, что он провел на свободе после оглашения решения суда, ярославец успел совершить еще 18 краж в Ленинском и Дзержинском района. Другой мужчина пока скрывался от правосудия, тоже не сидел сложа руки. Сейчас его подозревают в восьми эпизодах совершения мошенничества.