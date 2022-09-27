Ярославские энергетики продолжают мероприятия по пресечению хищения электроэнергии

ФОТО филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»» на регулярной основе проводят мероприятия по пресечению несанкционированного подключения к сетям филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» и нарушению работы приборов учета.

Так, за 8 месяцев 2022 года специалистами филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»» выявлено 287 фактов несанкционированного потребления электроэнергии. В отношении недобросовестных потребителей составлено 270 актов безучетного и 17 актов бездоговорного потребления электрической энергии общим объемом 14 млн. кВт*ч.

Крупный случай хищения выявлен персоналом «Ярэнерго» в текстильной организации, расположенной в Тутаевском районе. Потребитель вмешался в работу измерительного комплекса и нарушил порядок учета электрической энергии, что привело к недостоверным расчетам. Объем безучетного потребления составил 2 123 684 кВт*ч. Сотрудники «Ярэнерго» направили заявление в полицию о привлечении виновных к установленной законом ответственности.

– Мы постоянно повышаем квалификацию персонала в части выявления неучтенного электропотребления и хищений электроэнергии. В итоге это позволяет защитить интересы добросовестных потребителей», – отметил и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.