Ярославский «Локомотив» проиграл команде своего бывшего тренера

26 сентября астанинский «Барыс» выиграл у «Локомотива» со счетом 1:0 Фото: Александр Погорелов

Вчера, 26 сентября, астанинский «Барыс», с которым сейчас занимается экс-тренер ярославцев Андрей Скабелка, выиграл у «Локомотива» со счетом 1:0. Игра проходила в «Арене-2000», но родные стены не помогли «железнодорожникам».

Ни в основное время, ни в дополнительное шайбы так и не побывали в воротах команд. В серии буллитов сильнее оказались игроки «Барыса»: у гостей отличились Аркадий Шестаков и Никита Михайлис, у хозяев ледового поля – Андрей Сергеев.

Сейчас в турнирной таблице ярославцы находятся на пятом месте Фото: Александр Погорелов

- Буллиты обычно ночные лиги тренируют. Все-таки, мастерство должно проявляться в игре, - прокомментировал игру главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Сейчас в турнирной таблице Западной конференции ярославцы находятся на пятом месте. В среду, 28 сентября, они сыграют с нижегородским «Торпедо».