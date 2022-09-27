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Спорт27 сентября 2022 9:00

Ярославский «Локомотив» проиграл команде своего бывшего тренера

26 сентября «железнодорожники» уступили астанинскому «Барысу»
Полина Вачнадзе
26 сентября астанинский «Барыс» выиграл у «Локомотива» со счетом 1:0

26 сентября астанинский «Барыс» выиграл у «Локомотива» со счетом 1:0

Фото: Александр Погорелов

Вчера, 26 сентября, астанинский «Барыс», с которым сейчас занимается экс-тренер ярославцев Андрей Скабелка, выиграл у «Локомотива» со счетом 1:0. Игра проходила в «Арене-2000», но родные стены не помогли «железнодорожникам».

Ни в основное время, ни в дополнительное шайбы так и не побывали в воротах команд. В серии буллитов сильнее оказались игроки «Барыса»: у гостей отличились Аркадий Шестаков и Никита Михайлис, у хозяев ледового поля – Андрей Сергеев.

Сейчас в турнирной таблице ярославцы находятся на пятом месте

Сейчас в турнирной таблице ярославцы находятся на пятом месте

Фото: Александр Погорелов

- Буллиты обычно ночные лиги тренируют. Все-таки, мастерство должно проявляться в игре, - прокомментировал игру главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Сейчас в турнирной таблице Западной конференции ярославцы находятся на пятом месте. В среду, 28 сентября, они сыграют с нижегородским «Торпедо».