В Рыбинске откроется бесплатная Школа жилищного просвещения

В Рыбинске возобновляет свои занятия Школа жилищного просвещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске возобновляет свои занятия Школа жилищного просвещения. В этом году рыбинцев проконсультируют по вопросам создания эффективно работающего совета дома и участию в проектах «Наши дворы» и «Решаем вместе». На бесплатные занятия приглашают всех желающих.

График работы Школы жилищного просвещения:

- 3 октября, 17:30 - ул.Волочаевская, 55,

- 5 октября, 17:30 - ОКЦ, ул.Чкалова,89, каб.344,

- 6 октября, 17:30 - библиотека–филиал №3, пр.50 лет Октября, 23,

- 10 октября, 17:30 - библиотека–филиал №5, ул.Чебышева,25,

- 11 октября, 17:30 - ДК «Слип», ул.Пятилетки,27,

- 13 октября, 17:30 - БИЦ «Радуга», пр.Ленина, 184,

- 17 октября, 17:30 - библиотека-филиал №12, ул.Блюхера, 8,

- 19 октября, 17:30 - библиотека-филиал №8, ул.Боткина,9,

- 20 октября, 17:30 - ДК «Волжский», ул.Набережная Космонавтов,19,

- 24 октября, 17:30 - библиотека №9 им.М.Ю. Лермонтова, ул.Расторгуева,2,

- 26 октября, 17:30 - СК «Метеор», пр.Серова, 21.