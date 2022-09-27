В утреннем ДТП в Ростовском районе разбился 75-летний водитель

В Ростовском районе в аварии погиб пожилой мужчина Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня, 27 сентября, около 5 утра на трассе М8 произошла авария. В Ростовском районе столкнулись две машины: «Киа», которой управляла 47-летняя женщина, и «ВАЗ-212140», за рулем которого сидел 75-летний водитель.

Травмы в ДТП получил пожилой мужчина. Его госпитализировали, но спасти не сумели – водитель скончался.

- Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, - прокомментировали ДТП в ярославском УМВД.