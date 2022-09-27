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Происшествия27 сентября 2022 7:36

В утреннем ДТП в Ростовском районе разбился 75-летний водитель

Авария произошла на трассе М8
Полина Вачнадзе
В Ростовском районе в аварии погиб пожилой мужчина

В Ростовском районе в аварии погиб пожилой мужчина

Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня, 27 сентября, около 5 утра на трассе М8 произошла авария. В Ростовском районе столкнулись две машины: «Киа», которой управляла 47-летняя женщина, и «ВАЗ-212140», за рулем которого сидел 75-летний водитель.

Травмы в ДТП получил пожилой мужчина. Его госпитализировали, но спасти не сумели – водитель скончался.

- Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, - прокомментировали ДТП в ярославском УМВД.