В парке Мира Ярославля смонтировали стелу «Город трудовой доблести»

В Ярославле в парке Мира рабочие смонтировали стелу «Город трудовой доблести» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в парке Мира рабочие смонтировали стелу «Город трудовой доблести». Все работы, по словам ответственных за них лиц, идут по графику. Поэтому открыть мемориал собираются в середине октября, как и планировалось.

На сегодняшний день фактически завершена подготовка площадки под благоустройство. В ближайшие дни установят подсветку стелы и ее элементов, приведут в порядок территорию вокруг.

- Установка основной стелы - самый волнительный и сложный момент. Силовой каркас конструкции выполнен из черного металла с холодным цинкованием в несколько слоев. Обшивка рам сделана из нержавейки. На создание конструкций ушло полтора месяца. В настоящее время мы начали устанавливать подсветку на одном из пилонов. После наш субподрядчик завезет специальные стекла с архивными фотографиями и графикой, — отметил руководитель проекта Петр Виноградов.

Почетное звание «Город трудовой доблести» Ярославлю было присвоено в июле 2020 года.