В Ярославле не собираются ликвидировать троллейбусное движение

Правительство Ярославской области: О ликвидации городского троллейбусного движения речи не идет
Фото: Олег УКЛАДОВ
Сегодня, 26 сентября, в социальных сетях Ярославской области прошла информация о скорой ликвидации троллейбусов в региональном центре. Депутат облдумы Валерий Байло, со ссылкой на сотрудников «Яргорэлектротранса», сообщил о готовящейся продаже подвижного состава.
Однако в правительстве эти данные опровергли.
- О ликвидации городского троллейбусного движения речи не идет. Его работу планируют обеспечить в следующем режиме. Мы поэтапно занимаемся развитием транспорта общего пользования в регионе, опираясь на сохранение всех имеющихся транспортных ресурсов, - сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.