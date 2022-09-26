В Ярославле не собираются ликвидировать троллейбусное движение

Правительство Ярославской области: О ликвидации городского троллейбусного движения речи не идет Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 26 сентября, в социальных сетях Ярославской области прошла информация о скорой ликвидации троллейбусов в региональном центре. Депутат облдумы Валерий Байло, со ссылкой на сотрудников «Яргорэлектротранса», сообщил о готовящейся продаже подвижного состава.

Однако в правительстве эти данные опровергли.

- О ликвидации городского троллейбусного движения речи не идет. Его работу планируют обеспечить в следующем режиме. Мы поэтапно занимаемся развитием транспорта общего пользования в регионе, опираясь на сохранение всех имеющихся транспортных ресурсов, - сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.