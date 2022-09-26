Они будут делать остановку в пункте «Улица Светлая» Фото: Правительство Ярославской области

Автобусы трех межмуниципальных маршрутов будут делать дополнительную остановку в Ярославле.

С 28 сентября автобусы №151 Ярославль – Якушиха, №155 Ярославль – Рождествено, №159 Ярославль – Бурмакино начнут останавливаться в пункте «Улица Светлая» в областном центре.

– Для удобства пассажиров, пользующихся межмуниципальными автобусами, следующими в Некрасовский район, включен новый остановочный пункт по пути следования трех маршрутов в прямом и обратном направлениях, – отметила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. – Это должно положительно отразиться на качестве перевозок.