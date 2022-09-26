Мониторинг ФГИС «Меркурий» и лабораторные исследования выявили фальсифицированную молочную продукцию

В сентябре 2022 года мониторинговой группой межрайонного отдела государственного внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям были выявлены факты нарушения ветеринарного законодательства Российской Федерации при производстве молочной продукции ООО «Ивановский молочно-жировой комбинат», поставляющего свою молочную продукцию в торговые сети Ярославской области.

Уполномоченное лицо ООО «Ивановский молочно-жировой комбинат» при производстве пастеризованного молока указало недостаточное количество сырья. Из данного молока, согласно ФГИС «Меркурий», была выработана молочная продукция разной жирности, а также молочная продукция, содержащая в своем составе сахарный песок и фруктово-ягодный наполнитель. Установлено, что при производстве данной продукции также указан нелогичный объем сырья.

По выявленным нарушениям Управлением принято решение о приостановлении регистрации уполномоченного лица ООО «Ивановский молочно-жировой комбинат» в ФГИС «Меркурий» на срок 30 календарных дней. Кроме того, обществу было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Специалистами Управления с целью исключения/подтверждения возможной фальсификации была отобрана проба кефира с массовой долей жира 3,2 % и направлена в ФГБУ «Тверская МВЛ» для исследования. По результатам лабораторного исследования был подтвержден факт фальсификации жирами немолочного происхождения.