Ярославцы просят губернатора пустить еще один автобус от Твериц

Жители Твериц Ярославля пожаловались главе региона на плохое транспортное сообщение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Твериц Ярославля пожаловались главе региона на плохое транспортное сообщение. Сейчас до района на берегу Волги, который активно застраивается, ходит только один автобус - №27. И его, с интервалом движения 1 час, катастрофически не хватает.

- В часы пик у него перерывы по 2 часа. Летом многие ходили пешком по 2 километра до школы 50. Но наступает осень, зима. Большинство детей и пенсионеров ездят на автобусе, когда он есть. Но если опаздывают на 5 минут, приходится ждать час. Мы живем в 21 веке… Это просто не укладывается в голове, - пишут ярославцы губернатору.

Но в основном горожан волнует безопасность их детей: по улице Союзной школьникам приходится идти по проезжей части, которая зимой сильно сужается из-за сугробов.

Ярославцы просят пустить до них еще один маршрут автобуса, который бы решил все их проблемы с транспортом.