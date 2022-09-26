В Ярославле будет разработан дизайн-код города

Дизайн-код планируют создать для того, чтобы все новое находилось в гармонии с традиционным и уже привычным Фото: Полина Вачнадзе

Специалисты разработают для Ярославля дизайн-код города. Это стало необходимым после того, как многие ярославцы и архитекторы стали критиковать изменения, происходящие в областном центре.

- К сожалению, в связи с развитием города выделяется и ряд проблем. Особенно часто появляется критика, когда привычный облик того или иного здания неожиданно теряет традиционные материалы отделки и обрастает громоздкими инфоконструкциями или вовсе закрывается фальшфасадом. В связи с этим принято решение о разработке стандарта благоустройства и облика города, который зачастую называют дизайн-кодом, - рассказал главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Пока идет работа над техническим заданием, в которой участвуют ведущие архитекторы города. Дизайн-код планируют создать для того, чтобы все новое находилось в гармонии с традиционным и уже привычным.