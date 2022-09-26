Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2022 6:35

Врач из Ярославля выступает против строительства третьего моста через Волгу

Дмитрий Петровский предлагает рыть тоннель
Полина Вачнадзе
Ярославец Дмитрий Петровский против третьего моста, он за тоннель

Ярославец Дмитрий Петровский против третьего моста, он за тоннель

Фото: Полина Вачнадзе

Ярославский врач Дмитрий Петровский выступил против строительства третьего моста через Волгу. По мнению медика, целесообразнее будет построить подводный тоннель.

- Подводные тоннели по сравнению с мостом лучше, так как полностью сохраняется река и судоходство, рыбка и вода не подвергаются вредным выбросам транспорта. Кроме того, нет препятствия нормальному ледоходу, а это плюс экологии, - пишет Дмитрий Петровский на своей странице ВКонтакте.

По мнению врача, сохранится большая часть зданий, сооружений и дорог, меньший ущерб будет нанесен природе города и архитектурному облику народа.

- Подводный тоннель станет настоящим инженерным чудом на Волге и современной достопримечательностью Ярославля, - пишет Дмитрий Петровский.

Правда, медик признает, что повышение стоимость строительства и содержания объекта – значительный минус его предложения.

- Однако современные технологии, снижение стоимости выплат за здания и сооружения, снижение стоимости сноса и выполнения меньших проектных разработок говорят, в современных условиях при использовании прогрессивных конструкций и методов производств, стоимость тоннеля будет даже дешевле стоимости моста, - считает медик.

Для пешеходов Дмитрий Петровский предлагает сделать особый коридор и смонтировать движущиеся тротуары.

- А также сделать площадки, где люди смогут смотреть, что творится под водой, а может и разместить подводный ресторан, изюминку города для туристов. Так что я против третьего моста, я за один и единственный в стране тоннель - гордость и изюминку Ярославля, - пишет инициатор проекта.