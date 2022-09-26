Врач из Ярославля выступает против строительства третьего моста через Волгу

Ярославец Дмитрий Петровский против третьего моста, он за тоннель Фото: Полина Вачнадзе

Ярославский врач Дмитрий Петровский выступил против строительства третьего моста через Волгу. По мнению медика, целесообразнее будет построить подводный тоннель.

- Подводные тоннели по сравнению с мостом лучше, так как полностью сохраняется река и судоходство, рыбка и вода не подвергаются вредным выбросам транспорта. Кроме того, нет препятствия нормальному ледоходу, а это плюс экологии, - пишет Дмитрий Петровский на своей странице ВКонтакте.

По мнению врача, сохранится большая часть зданий, сооружений и дорог, меньший ущерб будет нанесен природе города и архитектурному облику народа.

- Подводный тоннель станет настоящим инженерным чудом на Волге и современной достопримечательностью Ярославля, - пишет Дмитрий Петровский.

Правда, медик признает, что повышение стоимость строительства и содержания объекта – значительный минус его предложения.

- Однако современные технологии, снижение стоимости выплат за здания и сооружения, снижение стоимости сноса и выполнения меньших проектных разработок говорят, в современных условиях при использовании прогрессивных конструкций и методов производств, стоимость тоннеля будет даже дешевле стоимости моста, - считает медик.

Для пешеходов Дмитрий Петровский предлагает сделать особый коридор и смонтировать движущиеся тротуары.

- А также сделать площадки, где люди смогут смотреть, что творится под водой, а может и разместить подводный ресторан, изюминку города для туристов. Так что я против третьего моста, я за один и единственный в стране тоннель - гордость и изюминку Ярославля, - пишет инициатор проекта.