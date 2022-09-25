Жителю Ярославля дали срок за хранение пяти пакетиков с наркотиками

Жителя Ярославля задержали с пятью пакетиками наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 36-летний местный житель признан виновным в незаконном хранении наркотиков.

Мужчина получил от неизвестных наркотическое средство «соль» для личного потребления. Вскоре сотрудники полиции задержали ярославца с пятью пакетиками запрещенного вещества.

- В суде мужчина пояснил, что указанное наркотическое средство случайно нашел на одной из улиц Ярославля. В рамках расследования уголовного дела обвиняемому установлен диагноз синдром зависимости нескольких психоактивных веществ (наркомания 2 стадии), - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры района, комплекса смягчающих вину обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.