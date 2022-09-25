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Происшествия25 сентября 2022 7:11

Девять жителей Ярославской области за сутки перевели мошенникам около 5 миллионов рублей

Злоумышленники действовали по телефону
Анастасия ГОЛУБЕВА
Злоумышленники действовали по телефону

Злоумышленники действовали по телефону

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошлые сутки девять жителей Ярославской области обратились в полицию и рассказали, что пострадали от телефонных мошенников. Заявители достаточно разные: люди от 41 до 75 лет самых разных социальных категорий, в том числе руководители, работающие пенсионеры.

От неизвестных поступил звонок 53-летней женщине. Они представились сотрудниками банка и сообщили, что для защиты денег местной жительницы, их нужно перевести на «безопасный счет».

- Женщина сняла с кредитной карты 990 тысяч рублей и перевела на указанные счета. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.