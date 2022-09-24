В Ярославле мошенники собирают деньги для батальона имени Толбухина

Такие письма приходят ярославцам. Скриншот письма

В Ярославле мошенники вновь воспользовались ситуацией и сыграли на чувствах людей. Вечером 21 сентября многие ярославцы получили письма от известных в городе людей с просьбой оказать материальную помощь батальону имени Толбухина, в котором несут службу наши земляки.

- Со мной связался заместитель командира батальона Сергей Ефремов, с которым я давно знакома лично, и попросил помощи в сборе средств на приобретение портативных дронов-разведчиков для бойцов на передовой, электрогенераторов и приборов ночного виденья, - говорится в письме.

И сообщают номер счета, на который можно отправить деньги.

Однако истинные владельцы адресов, с которого шла рассылка, ее не делали.

- С этого адреса шла фейковая рассылка. Прошу не реагировать на поступившие письма и ни в коем случае не перечислять деньги мошенникам. Приношу извинения за доставленные неудобства, - такое письмо с того же адреса пришло спустя сутки.

К сожалению, для мошенников ничего святого нет. Поэтому, если вам приходя письма с просьбой перевести куда бы то ни было деньги, не поддавайтесь первому порыву. Лучше перезвоните автору послания и удостоверьтесь, что именно он обращался за помощью.