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Происшествия23 сентября 2022 14:34

Житель Ярославской области украл с дачного участка мотоблок с прицепом

Мужчина хотел использовать технику во дворе своего дома
Анастасия ГОЛУБЕВА
Житель Ярославской области украл с дачного участка мотоблок с прицепом. ФОТО: Станислав Надалинский

Житель Ярославской области украл с дачного участка мотоблок с прицепом. ФОТО: Станислав Надалинский

В полицию Даниловского района поступило заявление от 54-летнего местного жителя. Он рассказал, что с его участка кто-то украл мотоблок с прицепом. Сумма ущерба – 10 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого в хищении. Им оказался 46-летний неработающий местный житель, который ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

- Похищенное намеревался использовать для работ на личном участке. Полицией по Даниловскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное изъято, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.