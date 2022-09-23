Требования к семенному картофелю

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям напоминает, что семенной картофель должен отвечать требованиям, установленным межгосударственным стандартом ГОСТ 33996-2016 «Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества».

Клубни семенного картофеля должны быть здоровыми, целыми, с окрепшей кожурой, по форме и окраске типичными для соответствующего ботанического сорта, сухими, не проросшими (при весенней реализации допускается наличие клубней с ростками длиной не более 5 мм). К сухим относят клубни без поверхностной влаги, кроме влаги от естественного испарения здоровых клубней. Конденсат на клубнях, вызванный разницей температур, не считают излишней внешней влажностью.

Поскольку картофель выращивают из клубней, фактически частей материнских растений, за все циклы пересадок в них накапливаются возбудители различных болезней. Поэтому именно числом поколений пересадок от оздоровленных (безвирусных) растений определяются репродукции посадочного материала картофеля и, соответственно, стоимость.

В семенном картофеле не допускается наличие вредителей, болезней, семян сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации, в соответствии с перечнем, утвержденным в установленном порядке.

Обращаем внимание, что каждая партия семенного картофеля, поступающая в торговый оборот, должна сопровождаться сертификатом соответствия либо его копией, заверенной оттиском печати органа, его выдавшего. Срок действия документа о качестве – 30 дней со дня проведения клубневого анализа.