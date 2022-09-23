Паблики Тутаева сообщили о жестоком избиении мальчика двумя подростками

Информация о случившемся передана в полицию. ФОТО: группа "Подслушано Тутаев" ВКонтакте

В паблике «Тутаев Подслушано» опубликовали фотографии. На них видно, как один мальчик лежит на земле и прикрывает голову руками, рядом с ним стоят двое мальчишек, примерно его ровесники.

- Родители, обратите внимание, чем занимаются ваши дети после школы, - пишет автор поста.

В комментариях пишут, что была драка и парня, который лежит на земле, жестоко избивали.

Информация о случившемся уже передана в полицию.

Сотрудниками ПДН участники инцидента установлены, проводятся проверочные мероприятия.