«Начали продавать асфальт на парковке?»: в Ярославле разгорелся скандал из-за парковочных мест

Некоторые водители "застолбили" за собой парковочное место. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Между водителями, проживающими на проспекте Машиностроителей, 3 в Ярославле, разгорелся скандал. Одни самовольно захватывают парковочное место, другие возмущаются такой бесцеремонности.

- Самые (умные) водители теперь не просто ставят покрышки, чтобы занять место для машины, но еще и пишут номера машин ан асфальте. Хотелось бы знать, кто это разрешил? Или у нас уже начали продавать асфальт на парковке? – задает вопросы автор поста в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

- Я всегда поражался наглости водил некоторых. И ведь не боятся ничего. Имея машину и оставляя ее на ночь во дворе, нужно быть вежливым и со всеми дружить. И никого не злить своей наглостью, - пишут в комментариях.

Многие советуют обратиться в ГИБДД или же в районную администрацию.