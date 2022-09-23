В ЯО продолжается реализация мероприятий программы повышения качества и надежности электроснабжения потребителей региона

ФОТО «Россети Центр Ярэнерго»

Работы по программе специалисты филиала «ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» ведут во всех районах Ярославской области. В Ярославском муниципальном районе модернизация электрических сетей пройдет в таких населенных пунктах, как ЖК «Экогород», «Толгоболь», «Ле-Вилль», «Новые сады», селах Васильевское, Курба, Лаптево, поселках Красные Ткачи, Карабиха, деревнях Малые Жарки, Ракино, Селифонтово, Сенчугово, Сопелки, Юрятино, Ямино, СНТ Оздоровитель и др.

В 2022 году уже обновлена электросетевая инфраструктура в 82 населенных пунктах. Модернизированы более 58 километров линий 0,4-10 кВ, проведена реконструкция и установлено современное оборудование на нескольких трансформаторных подстанциях.

– Все усилия энергетиков направлены на достижение приоритетной цели: обеспечение высокого уровня качества и надежности электроснабжения потребителей Ярославской области. Мероприятия программы идут в соответствии с утвержденными планами-графиками и выполняются точно в срок, – рассказал и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.