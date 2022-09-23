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Общество23 сентября 2022 13:30

МЧС предупредило ярославцев о сильном дожде и ветре

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду
Полина Вачнадзе
МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение о сильном дожде и усилении ветра

МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение о сильном дожде и усилении ветра

Фото: Артем КИЛЬКИН

ГУ МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение о сильном дожде и усилении ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

- Прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличение числа ДТП, повреждения ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных конструкций, ветхих крыш, нарушения в системе ЖКХ, - уточнили в пресс-службе Управления.

Центр «Фобос» также сообщил о предстоящей непогоде. Сильные дожди, каких не было с 1948 года, ожидаются в субботу и воскресенье.