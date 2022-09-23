Демонтаж рухнувшего в Борисоглебском моста завершится в начале октября

В поселке Борисоглебский Ярославской области идет демонтаж моста Фото: Правительство Ярославской области

В поселке Борисоглебский Ярославской области идет демонтаж моста, который весной 2020 года рухнул из-за сильных порывов ветра.

- Поставлена задача закончить все работы до конца года. На данный момент демонтаж моста выполнен наполовину. Подрядчик сказал, что до 3 октября этот вид работ завершит полностью, - сказал директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко.

Ремонт моста идет за счет средств областного бюджета. Здесь планируют установить дополнительные опоры и заменить пролетное строение на новое, железобетонное.

Мост в торжественной обстановке был открыт в Борисоглебском в конце декабря 2015 года.

- Мостовой переход построен с использованием новых материалов и технологий, соответствует современным стандартам. Поэтому я уверен, что новый мост послужит еще не одному поколению борисоглебцев, - сказал на тот момент губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.

Однако не получилось… В целости и сохранности мост простоял лишь пять лет. Сильные порывы ветра лишили борисоглебцев удобной переправы, зато прославили поселок на всю страну. Местные жители даже называли рухнувший мост своей достопримечательностью.