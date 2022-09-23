В Рыбинске подпольный игровой клуб за год заработал 21 миллион рублей

Нелегальный игровой клуб в Рыбинске работал чуть больше года Фото: СУ СКР по Ярославской области

Рыбинский городской суд вынес приговор 41-летнему местному жителю. Его признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.

По данным следствия, мужчина нашел 10 единомышленников и вместе с ними открыл в Рыбинске нелегальный игровой клуб. За год работы – с сентября 2019-го по октябрь 2020-го – клуб заработал не менее 21 миллиона рублей. Но потом о его деятельности узнали сотрудники регионального УФСБ.

- Из материалов дела следует, что 41-летний осужденный, являясь лидером преступной группы из 10 человек, организовал проведение незаконной игровой деятельности в Рыбинске с использованием игровых автоматов вне игровой зоны, а также с использованием сети «Интернет». Ежемесячный доход составлял более 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Как уточнили в пресс-службе регионального СКР, мужчина осужден на 3 года колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в 500 тысяч рублей.