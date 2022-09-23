«ТНС энерго» и «Россети Центр» - «Ярэнерго» договорились о повышении надежности и качества предоставления услуг

Фото предоставлено «ТНС энерго Ярославль»

Стороны договорились о взаимодействии по вопросам выполнения заявок «ТНС энерго Ярославль» на ограничение/подключение должников, а также о совместной работе при исполнении вступивших в силу судебных решений.

– Налаженная совместная работа позволит нам оперативно решать все возникающие вопросы, что, безусловно, повысит качество предоставляемых нами услуг. Это важный шаг, ведь в конечном итоге наша деятельность направлена на обеспечение наших потребителей бесперебойной поставкой электроэнергии, – отметила Елена Стельнова.

После совещания делегация «ТНС энерго» во главе с Еленой Стельновой посетила центральный офис «ТНС энерго Ярославль», где ознакомилась с работой нового Центра сбора и обработки данных интеллектуальных систем учёта электроэнергии. Центр был запущен в работу в декабре 2021 года, оборудован всем необходимым для обработки данных по 100 – 150 тыс. точек учёта с возможной интеграцией с сетевой компанией.

Завершился визит рабочей встречей в Ростовском представительстве компании, где обсудили актуальные вопросы деятельности подразделений «ТНС энерго Ярославль» с руководством представительства.