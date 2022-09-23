Учиться вместе с внуками: «Ростелеком» начинает второй этап проекта «IT-семья»

«IT-семья» – просветительский проект. Изображение: ПАО «Ростелеком»

Оператор совместно с Международной школой программирования и математики запускают новый этап проекта «IT-семья». Он направлен на повышение интернет-грамотности людей старшего возраста. Особенность курса в том, что пенсионерам помогают осваивать знания их внуки. Занятия будут проходить в Ярославле и Рыбинске дважды в неделю. Продолжительность курса – шесть недель. На уроках семейные команды научатся пользоваться электронной почтой, цифровыми сервисами банков и другими полезными приложениями и порталами. Дети и взрослые совместно освоят азы кибербезопасности.

- В прошлом учебном году в проекте приняли участие 30 команд, состоящих из представителей старшего поколения и их внуков. И мы получили положительные отклики об обучении. Внуки с большим энтузиазмом помогали бабушкам и дедушкам в получении IT-знаний. Совместные занятия сплотили семейные команды и помогли участникам найти общие интересы, - рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

Напомним, «IT-семья» – просветительский проект компании «Ростелеком» в партнерстве с университетами, цифровыми центрами образования, библиотеками. Он стартовал в 2021 году и направлен на командное обучение интернет-грамотности людей старшего поколения вместе с внуками. На протяжении месяца ученики совершенствуют свои знания в области безопасного интернета, мобильных приложений, соцсетей, мессенджеров, онлайн-магазинов, портала госуслуг. Пройти обучение компьютерной грамотности можно почти в каждом областном центре ЦФО. Благодаря проекту в цифровую грамоту освоили почти 400 семей Центральной России.