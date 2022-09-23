В Ярославской области открылись участки для голосования на референдуме Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Ярославской области с 10 часов утра открылись участки для голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Голосование продлится до 27 сентября включительно. Участки будут работать с 10 утра до 18:00, в последний день – до 16:00.

В Ярославле жители Донецкой и Луганской Республик, а также Запорожской области смогут проголосовать по адресу проспект Ленина, 24А (Дворец культуры имени А.Добрынина),

В Рыбинске участковые комиссии принимают жителей ДНР и ЛНР на улице Чкалова, 89 (Общественно-культурный центр»).

В Переславле-Залесском беженцев из ДНР ждут в здании городского ДК культуры по адресу Народная площадь,8.

В Угличе жители Донецкой народной Республики могут отдать свой голос в здании Угличского механико-технологического колледжа на улице Северной,1.

Как пояснили в Избирательной комиссии Ярославской области, на тот момент, когда формировались списки участников голосования, жителей Херсонской области в регионе не было.

- Сейчас от них принимаются заявки. Всех желающих проголосовать мы централизованно отвезем на участок в Иваново. Никто не останется без внимания, мнение всех будет услышано, - сказала председатель ярославского избиркома Елена Новик.

В Ярославле сегодня, 23 сентября, в 15:00 пройдет митинг в поддержку проведения референдума. Ярославцы соберутся у часовни Казанской иконы Божией матери у Спасо-Преображенского монастыря. Для безопасности участников, проезд автомобилей здесь будет запрещен.