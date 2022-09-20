Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис

В аварии разбились два человека, один получил травмы Фото: Прокуратура Ярославской области.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования ДТП, в котором разбился худрук Волковского театра Сергей Пускепалис. И.о. руководителю СКР по Ярославской области поручено организовать проверку по факту аварии, следить за тем, как исполняется поручение, будет центральный аппарат ведомства.

Авария, в которой погиб Сергей Пускепалис и его водитель Александр Синицын, произошла сегодня, 20 сентября, в Ростовском районе. Автомобиль "Форд Транзит" перегоняли в Москву для камуфлирования, дальше автомобиль должен был отправиться на Донбасс.

На 201-м километре трассы М8 машина, в которой находились Сергей Пускепалис и Александр Синицын, не вписалась в поворот, врезалась в один грузовик, который шел по встречке, затем въехала во вторую фуру, тоже на встречной полосе. Водитель одной из фур госпитализирован.