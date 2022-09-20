Специалисты Управления провели профилактический визит в отношении птицефабрики в Ярославской области

В связи с обострением в 2022 году в Российской Федерации эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям организован профилактический визит в отношении крестьянско-фермерского хозяйства, осуществляющего деятельность по содержанию сельскохозяйственной птицы на территории Переславского района Ярославской области.

В ходе проведения профилактического мероприятия КФХ проинформировано об исполнении обязательных требований:

— ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц;

— ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках);

— ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов.

Также юридическое лицо проинформировано о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе профилактического визита специалистом Управления выявлены признаки нарушений обязательных требований, контролируемому лицу объявлено предостережение и предложено принять меры: осуществить ремонт дороги на территории птицефабрики асфальтовым или иным твердым покрытием; промаркировать «грязные» и «чистые» дороги.