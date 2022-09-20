Пять кинотеатров в одном доме — Wink представляет акцию «5-в-1»

Подписка «5-в-1» открывает возможность смотреть самые лучшие проекты пяти онлайн-кинотеатров. ФОТО ru.freepik.com

«5-в-1» — это отличная возможность оформить единую подписку на пять топовых онлайн-кинотеатров по цене в два раза ниже, чем общая стоимость подключения каждого из них по отдельности. А еще все новые подписчики до 31 октября могут протестировать преимущества предложения — две недели доступны бесплатно.

— Подписка «5-в-1» открывает возможность смотреть самые лучшие проекты пяти онлайн-кинотеатров. Преимущество нашего предложения не только в цене, но и в том, что не надо заводить и оплачивать пять аккаунтов на разных площадках. «5-в-1» это еще и наш бесплатный сервис мультискрин — он делает контент доступным под одним аккаунтом на пяти экранах (телевизора, планшета, смартфона, ноутбука в любых комбинациях). Сразу пять кинотеатров будут представлены на экране домашнего телевизора или мобильного устройства. Наша акция «5-в-1» логично вписывается в стратегию развития Wink как цифрового маркетплейса, на котором доступен самый качественный и легальный контент для российского зрителя, — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

Обладателям подписки «5-в-1» в общей сложности будет доступно более 50 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, а также телеканалы. Свои коллекции подписчикам открывают Wink (более 25 тыс. фильмов и сериалов), more.tv (7 тыс. фильмов и сериалов), «Кинопоиск» (самые топовые фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра), Start (5 тыс. фильмов и сериалов), ViP+viju (шесть тематических телеканалов, 1,5 тыс. фильмов и сериалов), сообщает пресс-служба компании «Ростелеком».

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