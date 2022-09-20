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Политика20 сентября 2022 10:51

Бывший мэр Ярославля Владимир Волков стал врип главы Люберец

Постоянного главу города назначат 10 октября
Полина Вачнадзе
Экс-мэра Ярославля Владимира Волкова назначили временно исполняющим полномочия главы города Люберцы. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Экс-мэра Ярославля Владимира Волкова назначили временно исполняющим полномочия главы города Люберцы. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Экс-мэра Ярославля Владимира Волкова назначили временно исполняющим полномочия главы города Люберцы. Представил нового руководителя губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он упомянул, что Владимир Волков ранее уже работал в администрации города, но потом уехал в Ярославль.

Бывший глава Люберец Владимир Ружицкий покинул свой пост 15 сентября. Конкурс на должность руководителя города состоится 10 октября.

Напомним, что мэром Ярославля Владимир Волков был избран в 2018 году. С этой должности он ушел по собственному желанию в мае 2022 года. Сейчас обязанности главы исполняет Илья Мотовилов.