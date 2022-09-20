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Происшествия20 сентября 2022 10:13

Ярославец взыскал с РЭУ 150 тысяч рублей за упавшую ему на голову глыбу льда

В суде ответчики настаивали на том, что пострадавший сам виноват
Полина Вачнадзе
На голову мужчины, стоящего на остановке, зимой 2020 года упала глыба льда

На голову мужчины, стоящего на остановке, зимой 2020 года упала глыба льда

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Житель Ярославля обратился в суд с требованием взыскать с УК Ленинского района и АО «РЭУ №13» компенсации за полученные им зимой 2020 года травмы. На голову мужчины, стоящего на остановке, упала глыба льда. Пострадавший вызвал полицию и скорую помощь, в больнице ему поставили диагноз сотрясение головного мозга и ушибы. Почти месяц ярославец провел на больничном.

В суде ответчики пытались доказать, что травмы истец получил по своей вине. Они пояснили, что в день происшествия сотрудники АО «РЭУ №13» проводили очистку крыши от снега. По словам ответчиков, рабочие предприняли все меры, чтобы граждане не находились в зоне падения снега и льда: установили ограждения и натянули сигнальные ленты.

- Однако суд в действиях истца грубой неосторожности не усмотрел. Пострадавший в момент получения травмы находился на остановке, при этом зона остановки и место получения травмы не входили в огороженную сигнальной лентой территорию, где производилась очистка крыши от снега, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Так как управляющая компания заключила договор с АО «РЭУ №13», суд признал надлежащим ответчиком только эту компанию. И взыскал с нее в пользу пострадавшего мужчины в счет компенсации материального ущерба 3 тысячи рублей, в счет компенсации морального вреда – 150 тысяч.

Проигравшая сторона попыталась оспорить это решение, однако Ярославский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.