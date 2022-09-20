Ярославец взыскал с РЭУ 150 тысяч рублей за упавшую ему на голову глыбу льда

На голову мужчины, стоящего на остановке, зимой 2020 года упала глыба льда Фото: Иван ПРОХОРОВ

Житель Ярославля обратился в суд с требованием взыскать с УК Ленинского района и АО «РЭУ №13» компенсации за полученные им зимой 2020 года травмы. На голову мужчины, стоящего на остановке, упала глыба льда. Пострадавший вызвал полицию и скорую помощь, в больнице ему поставили диагноз сотрясение головного мозга и ушибы. Почти месяц ярославец провел на больничном.

В суде ответчики пытались доказать, что травмы истец получил по своей вине. Они пояснили, что в день происшествия сотрудники АО «РЭУ №13» проводили очистку крыши от снега. По словам ответчиков, рабочие предприняли все меры, чтобы граждане не находились в зоне падения снега и льда: установили ограждения и натянули сигнальные ленты.

- Однако суд в действиях истца грубой неосторожности не усмотрел. Пострадавший в момент получения травмы находился на остановке, при этом зона остановки и место получения травмы не входили в огороженную сигнальной лентой территорию, где производилась очистка крыши от снега, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Так как управляющая компания заключила договор с АО «РЭУ №13», суд признал надлежащим ответчиком только эту компанию. И взыскал с нее в пользу пострадавшего мужчины в счет компенсации материального ущерба 3 тысячи рублей, в счет компенсации морального вреда – 150 тысяч.

Проигравшая сторона попыталась оспорить это решение, однако Ярославский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.