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Происшествия20 сентября 2022 9:31

Мужчина начал стрелять на автозаправке в Ярославской области

Пострадал один человек
Полина Вачнадзе
В Даниловском районе на автозаправке мужчина начал стрелять из пистолета

В Даниловском районе на автозаправке мужчина начал стрелять из пистолета

Фото: Иван МАКЕЕВ

На автозаправочной станции в Даниловском районе между двумя водителями произошел конфликт. В итоге один мужчина достал пневматический пистолет и выстрелил в другого, после чего уехал с места происшествия.

35-летнему пострадавшему была оказана медицинская помощь. А агрессивный спорщик успел за добраться до Первомайского района. Там его задержали полицейские, изъяли травматический пистолет.

- Подозреваемому, 50-летнему мужчине, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелявшему грозит до 7 лет лишения свободы.