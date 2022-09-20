Мужчина начал стрелять на автозаправке в Ярославской области

В Даниловском районе на автозаправке мужчина начал стрелять из пистолета Фото: Иван МАКЕЕВ

На автозаправочной станции в Даниловском районе между двумя водителями произошел конфликт. В итоге один мужчина достал пневматический пистолет и выстрелил в другого, после чего уехал с места происшествия.

35-летнему пострадавшему была оказана медицинская помощь. А агрессивный спорщик успел за добраться до Первомайского района. Там его задержали полицейские, изъяли травматический пистолет.

- Подозреваемому, 50-летнему мужчине, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелявшему грозит до 7 лет лишения свободы.