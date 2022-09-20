С 1 сентября плата за ОДН рассчитывается по-новому

В соответствии с законодательством (Постановление Правительства России N92 от 03.02.2002г.), с 1 сентября текущего года плата за содержание общего имущества в таких домах будет рассчитываться исходя из фактически потребленного объема электроэнергии, по показаниям прибора учета, а не в рамках установленного норматива, как это было ранее.

За жителями закреплено право выбора способа расчета путем проведения общего собрания и оформления протокола решений.

Так, жители МКД могут выбрать один из вариантов:

1. Ежемесячный расчет за фактические объемы ОДН.

2. Расчет за ОДН, определенный исходя из статистики среднемесячного потребления, с перерасчетом по итогам года.

3. Расчет исходя из утвержденных нормативов потребления с перерасчетом по итогам года.

Если жители путем общего решения не определяются со способом расчета - законом закреплен следующий порядок: в первом квартале каждого года осуществлять корректировку начислений с учетом фактического потребления.

Важно отметить, что во взаимоотношениях «ТНС энерго Ярославль» с клиентами и с управляющими компаниями при этом ничего не меняется.