Ярославская область заняла 48 место в рейтинге по здоровому образу жизни

Ярославцы стали лучше заботиться о своем здоровье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РИА Новости составили рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни в 2021 году. За ЗОЖ активнее всего выступают жители регионов Северного Кавказа и юга России – они становятся лидерами топа шестой раз подряд. В аутсайдерах – Дальний Восток. Ярославская область в «середнячках».

По данным РИА Новости, в 2021 году Ярославская область по здоровому образу жизни населения заняла 48 место с рейтинговым баллом 62,5. В 2020 году регион набрал только 57,2 балла.

Наш ближайший сосед – Ивановская область – находится на 55 месте рейтинга, Костромская область – на 46-м.

- В основе рейтинга – восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условий труда, - рассказали эксперты.

По сравнению с предыдущим исследованием, в 77 регионах России рейтинговый балл вырос, снизился только в семи. Этот показатель позволил экспертам прийти к выводу, что постпандемийный период заставил большую часть россиян внимательнее относиться к своему здоровью и перейти на здоровый образ жизни.