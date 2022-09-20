Жителя Ярославской области будут судить за покушение на убийство

В мае этого года между переславцем и его 61-летней знакомой возник конфликт Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Переславле завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 54-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство.

В мае этого года между переславцем и его 61-летней знакомой возник конфликт. По словам подсудимого, женщина обманула его мать, а он решил отомстить.

- Обвиняемый, в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру потерпевшей на улице Новая в селе Елизарово, и нанес два удара кухонным ножом в живот женщины. Она выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Уголовное дело уже направлено в суд.