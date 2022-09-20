Под Ярославлем строят асфальтобетонный завод

Ярославцы против строительства асфальтобетонного завода рядом с городом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Ярославлем, недалеко от юго-западной окружной дороги, началось строительство асфальтобетонного завода. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказала представитель партии КПРФ, координатор группы, выступавшей против строительства завода Алеся Колобкова.

- Асфальтобетонный завод строится. Очень похоже, что мобильный, но строится. Об этом мне поведал и руководитель на строительной площадке, как мне его представили рабочие, - пишет Алеся Колобкова. – Хочу отметить, что мы просили вынести строительство за черту города. Очень хитро, но они так и сделали. Земельный участок, на котором ведется строительство, расположен на территории Ивняковского сельского поселения. Но расположен он в радиусе 475 метров от ближайшего жилого дома по улице Рылеева Ярославля.

По мнению координатора группы, работы ведутся с серьезными нарушениями. В первую очередь, считает Алеся Колобкова, не соблюдены нормы СанПиН, которыми установлено, что расстояние от объекта 2 класса опасности до жилого дома должно составлять не менее 500 метров.

- Отсутствует паспорт объекта, не известно, имеется ли разрешение на размещение указанного завода, нет информации об экспертном заключении, которое касается санитарно-защитной зоны, - пишет на своей странице ярославна.

Она собралась направить запросы во все надзорные органы.

В мае этого года ярославцы уже выступали категорически против строительства асфальтобетонного завода в районе переулка Софьи Перовской. Тогда, всего за несколько дней, горожане собрали более двух тысяч подписей и их вместе с обращением направили во всевозможные инстанции. В итоге мэрия города отклонила проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки».