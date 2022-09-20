Полиция устанавливает личность эксбициониста, на которого жалуются ярославцы

Голого мужчину уже видели заволжане и жители Пятерки. ФОТО: группа "Пятерка - Ярославль" ВКонтакте

В социальных сетях ярославцы жалуются на эксбициониста, который устраивает «ловушки» в разных районах города. Голого мужчину уже видели заволжане и жители Пятерки.

- В Тверицком бору голый мужик (вероятно, эксбиционист) перегородил тропу, ведущую от железнодорожного полотна в сторону школы №50 следующим способом: с одной стороны тропы положил бревно, к нему веревкой привязал свой причиндал, а сам лег с противоположной стороны и лежал, не двигаясь, в кустах. После того, как услышал, что вызывают полицию, быстро отвязался и убежал в лес. В связи с чем жителям, которые гуляют в лесу, следует быть осторожными, особенно женщинам и детям. Если кто-то успел его сфотографировать, отдайте фото в Заволжкое РОВД. На вид около сорока лет, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, - рассказали в группе «Подслушано в Ярославле».

Следом в группе «Пятерка – Ярославль» ВКонтакте появилось похожий пост.

- Жители пятерки, вы может знаете этого мужчину? Лежал в кустах по адресу Чкалова, 44, обнаженный, веревка как приманка была выкинута на дорогу. Пытались поднять человека, дал понять, что он якобы в нетрезвом состоянии, руками закрывал лицо, пытались помочь, вызывали скорую, дабы человек не замерз, в этот момент человек сбежал! Аккуратнее, чтобы не попался на вашем пути, - пишут ярославцы.

В полиции о нарушителе общественного порядка знают: жители Заволжского района сразу же написали заявление.

- Полиция выясняет обстоятельства инцидента в Заволжском районе, устанавливается личность мужчины, который может нуждаться в медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.