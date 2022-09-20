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Общество20 сентября 2022 5:57

Районам Ярославской области губернатор пообещал кредитную амнистию

Об этом глава региона сказал во время инаугурации
Полина Вачнадзе
Районы получат кредитную амнистию

Районы получат кредитную амнистию

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 19 сентября, Михаил Евраев официально вступил в должность губернатора Ярославской области. В своей речи на инаугурации глава сообщил о кредитной амнистии для всех районов региона.

- Мы поддержали наши районы и за счет федеральных средств обеспечили закрытие всех коммерческих кредитов муниципальных образований, приняв долговую нагрузку на область, - сказал Михаил Евраев. – Кроме того, проведем амнистию всех ранее выданных муниципальным образованиям областных бюджетных кредитов. Необходимо сделать наши районы сильными и мотивированными на развитие!