Районам Ярославской области губернатор пообещал кредитную амнистию

Районы получат кредитную амнистию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 19 сентября, Михаил Евраев официально вступил в должность губернатора Ярославской области. В своей речи на инаугурации глава сообщил о кредитной амнистии для всех районов региона.

- Мы поддержали наши районы и за счет федеральных средств обеспечили закрытие всех коммерческих кредитов муниципальных образований, приняв долговую нагрузку на область, - сказал Михаил Евраев. – Кроме того, проведем амнистию всех ранее выданных муниципальным образованиям областных бюджетных кредитов. Необходимо сделать наши районы сильными и мотивированными на развитие!