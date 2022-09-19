В Ярославле на подъезде к детской поликлинике на машину упало дерево. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Сегодня жители Ярославля наблюдают настоящий шторм. Региональное отделение еще с утра предупредило жителей региона: ожидается ветер 17-22 м/c. Прогнозы спасателей сбылись в полной мере.

На улице Большая Норская при подъезде к детской поликлинике на машину упало дерево и проломило лобовое стекло. Ярославцы делятся в соцсетях фотографиями последствий сильнейшего ветра: в некоторых дворах упавшее дерево перегородило проезд машинам, а в некоторых упало прямо на жилой дом.

Во дворе упало дерево. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

- Ветер ужасный, пронизывает до костей. Во дворах можно еще хоть как-то скрыться, но при выходе – сдувает так, что даже глаза не открыть. В такую погоду без надобности выходить бы не стала,- поделилась жительница Ярославля Мария.