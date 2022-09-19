Рыбинские спортсменки стали чемпионами мира по пляжному теннису

Анастасия Степанюк и Диана Израйлева завоевали золото и бронзу на чемпионате мира по пляжному теннису Фото: Правительство Ярославской области

Анастасия Степанюк и Диана Израйлева, воспитанница рыбинского теннисного центра «Звезда», завоевали золото и бронзу на чемпионате мира по пляжному теннису. Соревнования проходят в итальянском городе Террачина, за победу идет борьба между 400 спортсменами из 20 стран мира.

Рыбинские теннисистки – лидеры в возрастной категории до 17 лет.

- Это наши первые крупные международные соревнования, - рассказала Анастасия Степанюк. - Результат на чемпионате мира - это заслуга наших родителей и тренеров, спасибо им огромное за поддержку и веру в нас. Будем дальше тренироваться и идти к новым победам!

Сегодня борьбу за медали на чемпионате начнут еще две рыбинские спортсменки – Анастасия Семенова и Арина Косенкова.