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Происшествия19 сентября 2022 13:42

Ярославца осудили за кражу 10 флаконов шампуня из магазина

Мужчина получил 9 месяцев условно
Полина Вачнадзе
29-летнего ранее уже судимого за кражи и грабежи жителя Ярославля признали виновным в очередной краже

29-летнего ранее уже судимого за кражи и грабежи жителя Ярославля признали виновным в очередной краже

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29-летнего ранее уже судимого за кражи и грабежи жителя Ярославля признали виновным в очередной краже. В июне 2020 года из продуктового магазина на улице Чайковского он украл 10 флаконов шампуня. Магазину был причинен ущерб на 2,5 тысячи рублей.

Личность вора установили по камерам видеонаблюдения. Свою вину мужчина отрицать не стал, в содеянном раскаялся, ущерб магазину возместил.

- Суд назначил ярославцу наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в прокуратуре Кировского района.