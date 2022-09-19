Управляющий ярославским Пенсионным отделением проведет прием граждан

Управляющий ярославским пенсионным фондом проведет прием граждан Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Ярославской области Владимир Комов 27 сентября проведет прием жителей региона. Встречи с ярославцами пройдут с 15:00 до 18:00 по адресу: Ярославль, улица Советская, 1/19. Предварительная запись по телефону 8(4852)30-77-78 обязательна.

Владимиру Комову можно будет задать вопросы о назначении и перерасчете пенсий, ежемесячной денежной выплате, доплатах к пенсиям, материнском капитале и другие.