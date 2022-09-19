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Общество19 сентября 2022 12:53

Управляющий ярославским Пенсионным отделением проведет прием граждан

Попасть на нее можно по предварительной записи
Полина Вачнадзе
Управляющий ярославским пенсионным фондом проведет прием граждан

Управляющий ярославским пенсионным фондом проведет прием граждан

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Ярославской области Владимир Комов 27 сентября проведет прием жителей региона. Встречи с ярославцами пройдут с 15:00 до 18:00 по адресу: Ярославль, улица Советская, 1/19. Предварительная запись по телефону 8(4852)30-77-78 обязательна.

Владимиру Комову можно будет задать вопросы о назначении и перерасчете пенсий, ежемесячной денежной выплате, доплатах к пенсиям, материнском капитале и другие.