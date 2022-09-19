Ярославцев ожидает дождливая неделя

Над Центральной Россией нависли массивные дождевые облака Фото: Артем КИЛЬКИН

Над Центральной Россией нависли массивные дождевые облака и никуда они не денутся как минимум до пятницы.

- Тучи ограничат приток солнечного тепла к земной поверхности, и столбики термометров не поднимутся выше +11..+16 градусов, - сообщили в Центре «Фобос».

Сегодня днем в Ярославле ожидается переменная облачность, небольшой дождь, +11..13 градусов, ветер южный, сильный, порывы до 17 м/с. Давление заметно ниже нормы. Вечером - небольшой дождь. Ближайшей ночью переменная облачность, сильный дождь, температура +10..12. Давление также заметно ниже нормы.

20 сентября в течение суток переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +10..12, ветер юго-западный, сильный, порывы до 13 м/с.

21 сентября переменная облачность, небольшой дождь; ночью +6..+8, днем +13..15, ветер северный, умеренный.

22 сентября на фоне повышенного давления переменная облачность; ночью +8..10, днем +10..12, ветер восточный, умеренный.

23 сентября небольшой дождь; ночью +7..+9, днем +11..13, ветер северо-восточный, умеренный.

24 сентября также переменная облачность, сильный дождь; ночью и днем +4..+6, ветер северо-восточный, умеренный.

25 сентября переменная облачность, небольшой дождь; ночью +5..+7, днем +7..+9, ветер слабый.