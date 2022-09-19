Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 сентября 2022 10:23

В квартире на улице Автозаводской в Ярославле до смерти забили мужчину

Подозреваемый уже задержан
Полина Вачнадзе
В квартире дома на улице Автозаводской в Ярославле нашли труп мужчины

В квартире дома на улице Автозаводской в Ярославле нашли труп мужчины

Фото: СУ СКР по Ярославской области

17 сентября в квартире дома на улице Автозаводской в Ярославле нашли труп мужчины с многочисленными следами побоев. По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний ярославец. Своего 43-летнего знакомого он забил до смерти из-за возникших разногласий: оба в прошлом сидели, а на воле и не сошлись во мнениях по какому-то «тюремному» вопросу.

- Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, - уточнили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.